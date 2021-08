Motogp Stiria: pole a Martin davanti a Bagnaia

Jorge Martin (Ducati-Pramac) ha conquistato la pole position della MotoGp nel Gran premio di Stiria (Austria), in programma domani sulla pista del Red Bull Ring. Il pilota spagnolo ha fatto registrare il tempo di 1'22"994, precedendo Francesco Bagnaia, pure lui su Ducati, a 0"044, e il leader del Mondiale, il francese Fabio Quartararo (Yamaha), a 0"081.

Il leader del motomondiale Fabio Quartararo (Yamaha) è stato il più veloce nell'ultima sessione di prove libere del gran premio di motociclismo di Stiria. Il francese ha preceduto la Ducati di Francesco Bagnaia e l'altra Yamaha, quella di Maverick Vinales.

Guizzo di Francesco Bagnaia nel terzo turno di prove libere del gran premio di Stiria. Il pilota della Ducati è stato il più veloce con il tempo di 1:23.114. Alle sue spalle le Yamaha del leader del Mondiale Fabio Quartararo e del suo compagno di squadra, Maverick Vinales. Nella top ten anche le Ducati di Martin, Zarco e Miller, bene anche l'Aprilia: ottavo tempo per Aleix Espargarò. Alle 13.30 sono in programma le quarte prove libere, mentre le qualifichevedranno il via alle 14.10.

Rossi col 17/o tempo, partirà dalla sesta fila - Valentino Rossi, nelle qualifiche odierne, ha ottenuto il 17/o tempo, in 1'24"097, con un ritardo di 0"550 dalla pole dello spagnolo Jorge Martin. Il 'Dottore', pertanto, partira' dalla sesta fila nel Gp di domani, affiancato da Brad Binder (Ktm) e dal fratello Luca Marini (Ducati). L'ultima doppietta ai primi due posti in qualifica per la Ducati si era registrata a Doha quest'anno, sempre con Martin in pole e Zarco in seconda posizione. Nonostante le 5 vittorie sulla pista del Red Bull Ring, è solo la seconda pole Ducati in Austria dopo quella di Andrea Iannone conquistata nel 2016.