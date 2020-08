In Repubblica Ceca Binder vince la gara della MotoGp

Brad Binder ha vinto la gara della MotoGp, sul circuito di Brno, in Repubblica ceca. Il sudafricano della KTM, al primo successo nella massima cilindrata, ha preceduto la Yamaha di Franco Morbidelli e la Ducati di Johann Zarco. Quinto posto per Valentino rossi, settimo per il leader del mondiale Fabio Quartararo.