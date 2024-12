F1: Norris trionfa ad Abu Dhabi, titolo costruttori alla McLaren

Lando Norris su McLaren ha vinto il Gp di Abu Dhabi, ultima gara stagionale di Formula 1, consegnando il titolo del mondiale costruttori alla sua scuderia, che non lo vinceva dal 1998. Alla Ferrari non sono bastati per una rimonta in extremis il secondo posto di Carlos Sainz e il terzo di Charles Leclerc, che era partito in ultima fila.



Norris è stato in testa alla gara dal primo all'ultimo giro, sempre tallonato da Sainz, alla sua ultima gara con la Ferrari, mentre Leclerc è riuscito a salire sul podio recuperando ben 16 posizioni. Il quarto posto è andato a Lewis Hamilton, che lascerà la Mercedes per passare alla Ferrari, davanti al compagno di scuderia George Russell e al campione del mondo, Max Verstappen. Sono entrati nella top 10 anche Pierre Gasly (Alpine), Nico Huelkenberg (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren).







Leclerc "fatto il massimo, speravo nel titolo con Sainz"

"Sapevo che dovevo essere aggressivo nel primo giro per trovarmi in una buona posizione per il resto della gara. Ci siamo riusciti ma eravamo troppo indietro per fare di più. Abbiamo fatto il massimo, purtroppo non è bastato e questo fa male". Così Charles Leclerc dopo il terzo posto nel Gp di Abu Dhabi. "Purtroppo dopo una stagione così combattuta fino alla fine abbiano mancato di poco l'obiettivo - ha proseguito il monegasco della Ferrari -. A inizio anno le cose non andavano bene, poi sono migliorate e con Sainz abbiamo fatto davvero molto bene. Speravo di chiudere questi 4 anni insieme col titolo costruttori. Una delusione".

Sainz, dobbiamo essere fieri di quanto fatto quest'anno

"La gara di oggi lascia un gusto agrodolce. La seconda posizione era il massimo che potevamo fare dato il ritmo di Lando sulla McLaren. Ho dato tutto". Lo ha detto Carlos Sainz, al termine del Gp di Abu Dhabi, ultima sua gara col la Ferrari. "Faccio i complimenti alla McLaren ma dobbiamo essere fieri di quanto abbiamo fatto in questa stagione anche se abbiamo mancato l'obiettivo del titolo - ha detto ancora lo spagnolo -. Sono molto grato di questi quattro anni alla Ferrari e penso di aver dimostrato di essere in grado di conquistare vittorie e podi, con la macchina giusta, e spero di farlo ancora dall'anno prossimo con la Williams".

