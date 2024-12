Gp Qatar: Verstappen penalizzato di una posizione, Russell in pole

Max Verstappen che aveva conquistato a sorpresa la pole position per il Gran Premio del Qatar, è stato penalizzato dai commissari sportivi e partirà in seconda posizione dietro a George Russell (Mercedes). L'olandese ha guidato troppo lentamente e ostacolato il britannico, che stava preparando il suo ultimo giro veloce al termine della terza parte delle qualifiche, ed è stato penalizzato di un posto sulla griglia di partenza. Il pilota della Mercedes, che aveva chiuso al secondo posto a soli 55 millesimi di secondo da Verstappen, prenderà quindi il via del 23/o Gran Premio della stagione domenica sera sul circuito di Losail.

"La vettura numero 1 stava guidando troppo lentamente in quelle circostanze. Anche se stava ovviamente cercando di raffreddare le gomme, ha visto arrivare la vettura N.63 guardando più volte negli specchietti", hanno spiegato i commissari sportivi. "Nessuna delle due vetture stava facendo un giro veloce e se la N.63 lo avesse fatto, la penalità sarebbe stata probabilmente la solita di tre posizioni sulla griglia. Ma il motivo per cui la penalità è minore è che la vettura N.63 aveva una buona visuale della vettura N.1 ed entrambe le vetture non stavano facendo un giro veloce", hanno concluso.

Male le Ferrari con Charles Leclerc quinto e Carlos Sainz settimo. Tra le due rosse l'altra Mercedes di Lewis Hamilton.

Oscar Piastri con la McLaren ha vinto la gara Sprint del Gran Premio del Qatar, davanti al compagno di squadra Lando Norris che si è lasciato sorpassare sul rettilineo del traguardo. Terzo George Russell con la Mercedes. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Nel mondiale costruttori la scuderia di Maranello perde altri sei punti nei confronti della McLaren che ora è a +30.

