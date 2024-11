GP di Las Vegas: la Mercedes di Russell in pole, seconda la Ferrari di Sainz

La Mercedes di George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas. Parte seconda la Ferrari di Carlos Sainz, mentre la Rossa di Charles Leclerc è quarta. Quinta la Red Bull di Max Verstappen davanti alla McLaren di Lando Norris, sesta.

Parte in terza posizione nel Gran Premio di Las Vegas la Alpine di Pierre Gasly, mentre scatterà dalla settima piazza la Racing Bulls di Yuki Tsunoda. Ottava la McLaren di Oscar Piastri davanti alla Haas di Niko Hulkenberg. Chiude la top ten la Mercedes di Lewis Hamilton.



Russell: 'E' incredibile che siamo tornati in pole'

"Non pensavamo di avere questo passo, è incredibile che siamo tornati in pole e che siamo stati così veloci per tutto il weekend". Sorride di gioia George Russell dopo aver conquistato la pole position a Las Vegas con una ritrovata Mercedes.

"Sapevo che il giro del Q3 sarebbe stato quello che contava e che non importava quello che avevo fatto prima - aggiunge l'inglese della Mercedes - Ho avuto un piccolo spavento al mio primo tentativo, abbiamo dovuto cambiare l'ala anteriore e poi pensavo di non riuscire a tagliare il traguardo in tempo per evitare la bandiera, ma sono davvero molto contento e il fatto che siamo andati così veloci questo weekend è stata una vera sorpresa. Avevo fiducia in me stesso e sapevo che se avessi fatto un giro pulito sarebbe stato sufficiente per la prima fila, e fare anche la pole è incredibile. Ho fatto delle buone qualifiche di recente, ma - conclude Russell - ora dobbiamo convertirle in una vittoria. Correre a Las Vegas è fantastico, c'è una bellissima atmosfera la sera tardi e ora sono entusiasta per la gara".

Sainz felice: 'Domani avremo la possibilità di vincere'

"Dobbiamo mantenere la fiducia perché domani possiamo lottare per le prime posizioni, per cui se oggi eravamo così vicini in qualifica domani avremo la possibilità di vincere. Questo è l'obiettivo, domani ovviamente la strategia sarà diversa". E' soddisfatto Carlos Sainz dopo aver conquistato la pole position a Las Vegas con la sua Ferrari.

"È stata una qualifica molto dura e combattuta - aggiunge il pilota spagnolo - ed è stato anche difficile portare le gomme in temperatura. Eravamo più vicini di quanto ci aspettassimo, a dire il vero pensavo di aver fatto la pole ma poi è arrivato George (Russell, ndr) molto rapidamente alla fine. Sono molto contento perché ho ottenuto una buona posizione per domani. Ero 2° anche lo scorso anno ma poi sono stato proiettato in fondo alla griglia per il famoso tombino, ora partirò dal 2° posto e spero di poter andare meglio. Credo che la Mercedes fosse migliore nel riscaldare le gomme, nel primo settore volavano e guadagnavano tre decimi su di noi, mentre noi recuperavamo nel corso del giro. Domani si ripartirà da zero e vedremo come si comporterà la macchina con tanto carburante a bordo. Per quanto riguarda la McLaren ci serve vincere - conclude Sainz - non ci basta rimanere davanti perché hanno un grosso vantaggio in campionato Costruttori. Poi si andrà in Qatar, che non sarà una buona pista per noi e in cui faticheremo, quindi è necessario vincere e non dovrò cambiare più di tanto il mio approccio".

