F1: Verstappen, finalmente salgo su questo podio importante

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Ci ho messo un po' ma finalmente sono riuscito a salire su un podio importante come Monza. Nel complesso per noi è stata un'ottima giornata, anche se non siamo riusciti a ripartire nel finale dopo la safety car". Così Max Verstappen commenta a caldo la vittoria a Monza. "Ho fatto una buona partenza e ho trovato subito il ritmo, salendo al secondo posto in fretta - ha aggiunto l'olandese della Red Bull -. Con ogni mescola eravamo più veloci e abbiamo tenuto sempre un certo vantaggio". (ANSA).