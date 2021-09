Russia, Raikkonen torna in pista dopo il Covid

"Sono felice di tornare in macchina dopo aver perso due appuntamenti. Ovviamente nessuno vuole essere testato positivo, ma è accaduto e bisogna seguire le regole". Le prime parole della Formula 1 in vista del Gp di Russia sono targate Kimi Raikkonen che tornerà a correre dopo essere risultato positivo al Coronavirus. "Ora - afferma il pilota finlandese dell'Alfa Romeo - comunque fa tutto parte del passato e la mia attenzione è rivolta a Sochi. Il team ha mostrato un buon potenziale nelle ultime gare e ora abbiamo bisogno di convertire i progressi in buoni risultati. Non credo che questo ritorno possa suscitarmi emozioni particolari, si tratta solo di fare il mio lavoro e una buona gara".

Raikkonen ha poi risposto così alla domanda su se avesse visto le corse di Zandvoort e Monza alla televisione: "Non interamente. La partenza e alcune cose qua e là. Le mie condizioni? "Funziona praticamente tutto, sto bene".