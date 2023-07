Tour: 16a tappa, Vingegaard domina la crono e allunga su Pogacar

Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) ha vinto la 16/a tappa del Tour de France, una cronometro di 22,4 chilometri da Passy a Combloux, con arrivo in salita. Con il tempo di 32'36'', il danese maglia gialla ha inflitto un distacco di 1'38'' al suo rivale in classifica, Tadej Pogacar (Uae), che ha comunque chiuso al secondo posto, in 34'14''. Terzo il belga Wout van Aert (Jumbo Visma), con 35'37''. In classifica generale, Vingegaard ha portato il suo vantaggio su Pogacar da 10'' a 1'48''.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA