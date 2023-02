Ciclismo, UAE Tour: tappa a Merlier, Evenepoel resta al comando

(ANSA) - ABU DHABI BREAKWATER (EMIRATI ARABI UNITI), 25 FEB - Tim Merlier ha vinto la 6/a e penultima tappa del 5/o UAE Tour di ciclismo, che si è conclusa ad Abu Dhabi Breakwater, battendo allo sprint l'irlandese Sam Bennett, secondo, e l'olandese Dylan Groenewegen, terzo. Il corridore belga si è imposto, dopo 170 chilometri di corsa, con il tempo di 3h41'12", alla media di 45,027 km/h. L'altro belga, Remco Evenepoel, conserva il primato nella classifica generale e resta in maglia rossa, con un vantaggio di 9" sull'australiano Lucas Plapp, secondo, e 13" sullo spagnolo Pello Bilbao, terzo. Domani è in programma la 7/a e ultima frazione della corsa emiratina: partenza dallo stadio Hazza di Bin Zayed e arrivo in cima al Jebel Hafeet, dopo 153 chilometri. (ANSA).