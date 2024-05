Juventus esonera Allegri per comportamenti non compatibili. Montero in panchina

"La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile". È quanto si legge in una nota della società. "L'esonero - prosegue il club - fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta".

"Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime tre stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia la società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri" conclude la società bianconera nel comunicato.

Paolo Montero è pronto a raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri alla guida della prima squadra della Juventus. Il tecnico dell'Under 19 bianconero è il prescelto a fare da "traghettatore" in vista delle ultime due giornate di campionato, con Danilo e compagni che affronteranno lunedì sera il Bologna in trasferta e nel week-end del 25-26 maggio il Monza allo Stadium. L'ex difensore uruguaiano è in questo momento impegnato con i suoi ragazzi dell'Under 19 a Frosinone, in programma nella mattinata di domani. Successivamente, Montero farà il rientro alla Continassa per guidare il primo allenamento da tecnico della Juventus.

Allegri e Vaciago, 'tutto risolto, ristabilita cordialità'

Tra Massimiliano Allegri e il direttore di Tuttosport Guido Vaciago "l'incresciosa situazione è risolta". I due, che in questo momento sono insieme, lo spiegano con una dichiarazione congiunta all'ANSA. "Con riferimento ai fatti avvenuti nel post gara di Atalanta-Juventus e riguardo al 'botta e risposta' mediatico tra loro intercorso ieri, l'allenatore Massimiliano Allegri ed il direttore di Tuttosport Guido Vaciago dichiarano che, dopo essersi parlati, hanno risolto l'incresciosa situazione che li ha riguardati ed hanno definito ogni loro questione con spirito di collaborazione e senso di responsabilità. Allegri si è rammaricato per quanto accaduto mercoledì notte, spiegando che non intendeva affatto minacciare o insultare Guido Vaciago. Così si è ristabilito tra loro quel clima di cordialità, distensione e massimo rispetto umano e professionale che sempre vi è stato".





Pacifici: 'Allegri? Il mondo del calcio deve essere d'esempio'

"Noi tutti che viviamo questo mondo del calcio dobbiamo assumerci la responsabilità di essere d'esempio, in quello che diciamo e nei nostri comportamenti". Lo ha detto il presidente degli arbitri, Carlo Pacifici, interpellato dalla Tgr Abruzzo, a margine dell'inaugurazione dell'evento 'Quarto Tempo' - che si tiene a Lanciano fino a domenica - voluto dalla Lega Nazionale Dilettanti per innovare il calcio di base, parlando del comportamento tenuto dall'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, al termine della finale di Coppa Italia. "Dobbiamo essere pienamente consapevoli - ha aggiunto - che ogni nostro comportamento può creare una reazione".

Christillin: 'Grata ad Allegri per la guida nella burrasca'

"Sono grata a Massimiliano Allegri per tutto quello che ha fatto con e per la Juventus, sia dal punto di vista sportivo, sia per aver affrontato, con responsabilità e fermezza, un anno difficile come quello passato, in cui squadra e società si sono trovate ad affrontare un'autentica burrasca". È il commento di una tifosa bianconera vop, Evelina Christillin, in partenza da Bangkok dove ha partecipato al congresso Fifa. "Ora invece, - prosegue - si deve prendere atto di rapporti e situazioni che non trovano più sbocchi di collaborazione possibili, quindi i migliori auguri a Allegri per il suo futuro e alla Juventus per un'auspicata, grande rinascita, come merita la sua storia gloriosa".

'Grazie Max' o 'esonero giusto', Allegri divide i tifosi

Con lui o contro di lui: con Massimiliano Allegri non ci sono mai state mezze misure. Tantomeno ora che l'ormai celebre hashtag #allegriout, che ha accompagnato per grande parte della stagione i social seguiti dai tifosi della Juventus, è diventato realtà. Pochi secondi dopo l'annuncio della società, è iniziata la pioggia di commenti. Quarantadue minuti dopo erano già cinquemila, solo su Facebook. C'è chi lo ringrazia, usando il termine 'gobbo', storicamente dispregiativo se pronunciato dalle tifoserie avversarie, divenuto però segno di distinzione per la juventinità dell'allenatore livornese. C'è invece chi festeggia, come se la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta non contasse nulla. Da una parte c'è chi scrive: "Grazie Max. Tre anni complicati dove è successo di tutto. Ma ci hai sempre messo la faccia per noi, per la Juve. In bocca al lupo Max, gobbo vero!".

"È il giorno più bello della mia vita", è una delle repliche. Ma se il tradizionale batti e ribatti social era scontato, non bisogna dimenticare la curva, che su Allegri si è spezzata da tempo. I vari gruppi ultras con toni differenti avevano preso posizione già giorni fa, consapevoli che qualcosa sulla panchina sarebbe cambiato. "Finché mister Allegri siederà sulla panchina della Juve - dicevano i Drughi - noi non lo contesteremo. Laddove vi fosse un cambio di guida tecnica per la prossima stagione, non partiremo prevenuti". I Viking invece sono stati sempre vicini all'allenatore livornese, con tanto di striscioni a lui dedicati. Uno di questi non è stato fatto entrare il 27 aprile contro il Milan. "Voleva essere - dicono gli ultras - sia un supporto al mister per l'attaccamento ai colori bianconeri, che un messaggio giocatori: testa bassa e correre. Non è stato fatto entrare con la motivazione ridicola che gli altri club erano AllegriOut". Altri due gruppi ultras della Sud, Tradizione e Antichi Valori invece erano contro l'allenatore

