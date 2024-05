Serie A: Atalanta per blindare la Champions, Roma e Lazio sperano

L'ira funesta di Max Allegri dopo la vittoria in Coppa Italia che è costata l'esonero al tecnico toscano fa da inatteso preambolo al penultimo weekend di serie A.

Sono i bagliori finali di un campionato complesso, faticoso, a tratti scintillante che deve assestare le ultime tessere di un mosaico già delineato. Inter campione, con Milan, Juve e Bologna già in Champions.

L'Atalanta sarà quasi certamente la quinta, con Roma e Lazio che si giocano in volata il sesto posto.

Fiorentina è vicina al settimo, ma può essere insidiata da Napoli e Torino. In coda Salernitana in B, con sei squadre che lottano per la sopravvivenza: il Sassuolo è messo molto male, c'è rischio elevato anche per Empoli e Frosinone mentre Udinese, Cagliari e soprattutto Verona potrebbero respirare già con una vittoria nel fine settimana.

Sullo sfondo le finali delle coppe che chiamano in causa una delle protagoniste della stagione, l'Atalanta, passata in pochi giorni dal trionfo con la Roma al ko imprevisto in Coppa Italia con una Juve che ha trovato l'orgoglio per sudarsi un meritato trofeo, ma perde Allegri con il club che ha optato per la separazione immediata.

E lunedì ci sarà il match con il Bologna di Thiago Motta, indicato come il sostituto di Allegri nella prossima stagione. Una sfida che gli emiliani affronteranno senza i pilastri Ferguson e Zirkzee. Ko in Coppa l'Atalanta ha una chance ancora più prestigiosa quando affronterà mercoledì prossimo il Leverkusen nell'epilogo di Europa League. Prima però l'impegno di campionato in casa del Lecce già salvo, che la Dea affronterà senza Koopmeiners e De Roon. Tifano per l'Atalanta vincitrice dell'Europa League le due romane: se Gasperini alzerà il trofeo da quinto il classifica, il sesto posto varrà la Champions.

La Roma arriva spompata dopo un crescendo di impegni, ma De Rossi sa che servono due vittorie con Genoa ed Empoli per stare al riparo da sorprese. Recuperato Dybala contro i liguri di Gilardino.

La Lazio di Tudor rende visita ai campioni d'Italia. L'esito della gara dipenderà molto dalla concentrazione dell'Inter, passata dal ko con il Sassuolo al 5-0 col Genoa. Improbabile che Inzaghi voglia fare brutta figura, contro i suoi ex, il giorno in cui ci sarà la premiazione dello scudetto al Meazza.

A un posto in Conference aspira, con scarse possibilità il Torino che avrà il vantaggio di affrontare un Milan già con la testa al mercato, al nuovo mercato, all'europeo, anche se nell'ultimo turno ha travolto il Cagliari, pur senza stimoli di classifica.

Le altre quattro gare sono il cuore della volata salvezza. Ci sono due sfide dirette, Sassuolo-Cagliari e Udinese-Empoli. Ultima spiaggia per gli emiliani che possono sperare solo di vincere le due partite rimaste. Servono i gol di Pinamonti, ma il rischio di lasciare la serie A dopo 11 anni intensi e felici, è forte. Arranca anche il Cagliari di Ranieri, ma a piccoli passi conta di riuscire nell'impresa. E' in ripresa l'Udinese di Cannavaro, spinta da Samardzic e Lucca che spera di portarsi in salvo con un successo in una Dacia Arena sold out. E' favorita contro un Empoli in gravi difficoltà. Altra squadra in affanno e' il Frosinone, lontano parente della squadra spigliata che ha ben figurato nell'andata. Di Francesco provera' a fare il colpo in casa del tranquillo Monza, che da parecchie settimane sembra con la testa in vacanza. Meno problemi sembra avere il Verona che cerca i tre punti che garantirebbero la salvezza in casa di una Salernitana retrocessa, ma che nelle ultime due settimane ha impegnato l'Atalanta ed e' stata raggiunta dalla Juve solo nel recupero.

