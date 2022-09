Ciclismo: Mondiali, frattura al gomito per olandese Van Vleuten

(ANSA) - WOLLONGONG, 21 SET - L'olandese Annemiek van Vleuten, stella del ciclismo femminile, ha riportato la frattura del gomito destro nella caduta durante la staffetta mista a cronometro ai Mondiali di Wollongong, ha annunciato la sua federazione, mettendo in dubbio la sua presenza sabato nella gara in linea. In questa manifestazione, che riunisce tre uomini e tre donne per squadra, Van Vleuten, che quest'anno ha vinto i tre Grandi Giri, è caduta solo pochi metri dopo la partenza, colpendo violentemente il selciato.

In serata la Federazione ciclistica olandese ha diramato la notizia della frattura senza dislocazione al gomito, specificando che sarebbe stata presa una decisione sulla sua partecipazione alla gara in linea di sabato, di cui era una delle grandi favorite. (ANSA).