Tris alla Real Sociedad, la Lazio vola agli ottavi di Europa League CRONACA e FOTO

Lazio batte Real Sociedad 3-1 LA CRONACA nella settima giornata della prima fase di Europa League. Con questo successo la squadra di Baroni è già qualificata agli ottavi di finale.

TUTTI I RISULTATI DELLA GIORNATA DI EUROPA LEAGUE



LA CLASSIFICA DELLA PRIMA FASE DI EUROPA LEAGUE

Lazio vs Real Sociedad

GOL

Lazio-Real Sociedad 3-1 - All'83' gli spagnoli accorciano con una rete di Barrenetxea



Lazio-Real Sociedad 3-0 - Al 34' Castellanos cala il tris per gli uomini di Baroni

Lazio-Real Sociedad 2-0 - Al 32' Zaccagni raddoppia per i biancocelesti

Al 30' Espulso Munoz per doppia ammonizione, Real Sociedad in dieci uomini

Lazio-Real Sociedad 1-0 Al 5' Lazio in vantaggio con una rete di Gila su assist di Castellanos

RIVEDI IL LIVE

LA PARTITA

Un tris per gli ottavi. Bastava un pareggio, arriva una vittoria netta per la Lazio contro la Real Sociedad nella sfida dell'Olimpico e passa agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Ora bisognerà vedere soltanto se la Lazio arriverà prima o seconda nella fase campionato. A regalare il pass le reti di Gila, Zaccagni e Castellanos che lanciano i biancocelesti alla fase successiva, rendendo inutile il gol di Barrenetxea nel finale, e permettono a Baroni di mantenere il primo posto in classifica. Unica nota negativa l'infortunio a Tavares, uscito nel finale di primo tempo per un guaio muscolare. In un pre gara reso pesante dai fatti della notte, con i tifosi spagnoli aggrediti davanti a un pub del rione Monti, nel cuore di Roma, i tifosi fanno i conti, per la prima volta, con l'assenza di Olympia, impossibilitata al classico volo prima del fischio iniziale dalla nota vicenda del falconiere biancoceleste. Ma bastano cinque minuti per capire che la serata, sul campo da gioco, sarà di quelle da ricordare.

Lazio vs Real Sociedad

Ci pensa Gila, risolvendo una mischia con un destro sotto il sette, ad aprire subito il parziale portando avanti i biancocelesti e mettendo la partita in discesa. La Lazio continua a spingere, Castellanos si vede respingere il colpo di testa sulla linea, poi il palo salva gli ospiti sulla conclusione di Gila. A dare il colpo di grazia agli spagnoli, però, che pure si erano resi pericolosi con il palo di Sucic, è l'espulsione di Munoz che nel giro di 30 minuti prende due gialli e finisce in anticipo sotto la doccia. In 10 la Real Sociedad crolla, la Lazio va a segno due volte nel giro di due minuti: prima è Zaccagni, servito da Isaksen, a bucare Remiro, poi tocca a Castellanos esultare dopo che il suo colpo di testa piega le mani al portiere avversario. All'intervallo Alguacil decide di cambiare, Baroni lo segue togliendo Castellanos per Pedro e, poco dopo, anche Zaccagni - ammonito come Rovella, entrambi salteranno l'ultima contro il Braga - e Isaksen per mettere Noslin e Pedro.

Lazio vs Real Sociedad

La ripresa, per effetto del risultato, non offre grandi emozioni con la Lazio che amministra e la Real Sociedad che sembra solo aspettare il fischio finale. A cercare di dare un po' di brio è Tchaouna, con un paio di giocate, ma soprattutto Pedro che colpisce la traversa di sinistro poco prima dell'esordio del giovane Balde, mandato in campo da Baroni a un quarto d'ora dalla fine. Prima del fischio finale, però, c'è ancora spazio per la rete di Barrentxea che di testa capitalizza la respinta non eccellente di Mandas. E' l'ultima emozione di un match dominato dalla Lazio e che porta i biancocelesti agli ottavi. Un risultato che permette alla truppa di Baroni di centrare il primo obiettivo stagionale e di rilanciare, ancora una volta, la propria candidatura per un posto tra le grandi d'Europa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA