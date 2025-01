L'Inter riparte, tris all'Empoli e ora è a -3 dal Napoli CRONACA e FOTO

Inter-Empoli 3-1 nella 21esima del campionato di Serie A

Inter-Empoli 3-1 - All'89' un gol di Thuram chiude di fatto la partita per i nerazzurri

Inter-Empoli 2-1 - All'84 accorcia Esposito per i toscani

Inter-Empoli 2-0 - Al 79' raddoppia Dumfries per gli uomini di Inzaghi



Inter-Empoli 1-0 - Al 55 nerazzurri in vantaggio con un gol di Lautaro Martinez

L'Inter non splende ma fa il suo, battendo l'Empoli e conquistando tre punti che le permettono di rimanere in scia al Napoli, ora a +3 ma con una gara in più rispetto ai nerazzurri. Succede tutto nella ripresa nel posticipo domenicale a San Siro, con Lautaro che sblocca una partita in cui gli uomini di Inzaghi (in tribuna per squalifica e sostituito in panchina dal vice Farris) stavano faticando per abbattere il muro dei toscani di D'Aversa. Un colpo da campione del capitano argentino a inizio secondo tempo, però, ha permesso ai nerazzurri di aprire la prima crepa nell'Empoli con Dumfries e Thuram che hanno poi chiuso la gara, intervallati dalla rete dell'ex Esposito che ha regalato giusto qualche minuto di brivido ai tifosi interisti. Nel freddo del Meazza, l'Inter prende subito in mano il pallino del gioco, ma trova pochi spazi perché l'Empoli si difende con ordine e senza affanni. I nerazzurri diventano pericolosi da fermo, con Lautaro che, su punizione dalla destra di Dimarco, con una rovesciata trova una pronta risposta di Vasquez.

Poi il protagonista è ancora Lautaro, che su lancio in profondità di Asllani centra il palo con una rapida girata col destro. Si tratta però degli unici due lampi interisti in un primo tempo ai limiti del sonnecchioso, perché il possesso palla della squadra di casa (seppur tocchi picchi di oltre il 70%, chiudendo poi la sfida a quota 68%) è troppo lento e con troppi errori per creare qualche pericolo agli uomini di D'Aversa, che resistono. Nella ripresa si viaggia sugli stessi binari, con l'Inter che fa la partita senza però riuscire ad accelerare e l'Empoli che si difende con ordine senza soffrire più di tanto. Servirebbe una magia per sbloccare la partita e la pesca capitan Lautaro Martinez, che lasciato libero da fuori area trova un gran destro che si infila alle spalle di Vazquez. L'argentino poco dopo ha la palla per il raddoppio, dal limite però calcia troppo centrale servito da Taremi (ancora una serata negativa per l'ex Porto). I nerazzurri però si addormentano e rischiano, con un errore di Sommer che per poco non apre la strada all'Empoli. D'Aversa getta nella mischia l'ex Esposito, mentre Farris risponde con Thuram e Mkhitaryan. La palla per il raddoppio ce l'ha Dumfries, che sfrutta un rimpallo per presentarsi davanti a Vasquez calciandogli però addosso in uscita.

Tuttavia è solo questione di pochi minuti, perché l'olandese con un gran terzo tempo su corner battuto da Asllani trova il suo quarto gol da inizio 2025 stavolta riuscendo a battere il portiere dei toscani. Sembra la palla per chiudere la sfida, ma Esposito non è d'accordo: cross di Henderson, stop finta su De Vrij con destro a battere Sommer per riaprire la gara, regalando ultimi minuti di passione agli oltre 60mila di San Siro. Ma sono solo proprio pochi giri di orologio, perché l'Inter approfitta di una distrazione dell'Empoli con un rapido contropiede: Arnautovic serve Thuram che a tu per tu con Vasquez trova il gol del 3-1, il tredicesimo del francese in Serie A (a -1 dal capocannoniere Retegui). E la rincorsa al Napoli per gli uomini di Inzaghi può continuare.



