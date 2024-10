Cinquina della Lazio a Como, biancocelesti terzi

Como-Lazio 1-5 nella decima giornata di campionato

La Lazio vince 5-1a Como e si porta al terzo posto in classifica, al pari di Atalanta e Fiorentina. Partita ricca di emozioni al Sinigaglia, sbloccata dagli ospiti con i gol di Castellanos, su rigore, e Pedro. Per il Como pesano le assenze di Sergi Roberto e Perrone e dopo un primo tempo incolore reagisce a inizio ripresa con uno splendido gol in rovesciata di Mazzitelli. La partita si accende, i padroni di casa sprecano e gli ospiti non perdonano: Patric, la doppietta di Castellanos e Tchaouna completano il tabellino. Risultato troppo severo per il Como, alla sua seconda sconfitta consecutiva. L'episodio che cambia una gara bella ma bloccata arriva appena superata la metà del primo tempo: su azione prolungata della Lazio, Castellanos di testa rimette in mezzo di testa il pallone, Alberto Dossena allarga il braccio e l'arbitro Luca Pairetto, richiamato dal VAR, assegna il calcio di rigore per i biancocelesti. Dal dischetto al 28' Castellanos spiazza Audero.

È la scossa che serviva alla Lazio che trova fiducia e raddoppia dopo appena due minuti: Nuno Tavares sulla sinistra serve Pedro, che calcia sul primo palo dove supera Audero, non perfetto nell'occasione. Fabregas nell'intervallo prova a cambiare tatticamente il suo Como, timidamente pericoloso solo nel finale del primo tempo, inserendo Da Cunha al posto di Fadera. E la partita effettivamente si riapre a inizio ripresa, con uno splendido gol in rovesciata di Mazzitelli, che in area di rigore stoppa di petto e in acrobazia trova la traiettoria perfetta per scavalcare Provedel. È un Como completamente diverso quello del secondo tempo, ma nel loro miglior momento i lariani restano in dieci al 62' per l'espulsione di Braunöder.

La superiorità numerica potrebbe essere per la Lazio l'occasione perfetta per condurre in porto la gara, ma dopo appena tre minuti si trovano a loro volta a giocare con l'uomo in meno per il cartellino rosso a Nuno Tavares. La partita si infiamma, il Como prova finalmente a reagire, ma ad allungare è ancora la Lazio a poco meno di venti minuti dalla fine, con Patric che di testa finalizza uno schema da calcio d'angolo perfettamente eseguito dalla squadra di Baroni. Il Como spreca due volte il gol che avrebbe riaperto la partita e la Lazio non perdona: Castellanos congela la gara all'81' firmando la sua doppietta, Tchaouna nel recupero sigla il 5-1 e mette la definitiva parola fine su un match ricco di emozioni che premia la maggiore lucidità della Lazio nei momenti chiave della gara.

