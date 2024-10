Torino Como 0-0 DIRETTA e FOTO

Torino Como 0-0 in campo per la nona giornata di campionato

LA DIRETTA

LA VIGILIA

"Il presidente è venuto a caricare la squadra, è stato importante mostrare unione quando le cose non vanno bene: ha fatto un discorso motivazionale": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, sulla visita di martedì del patron Cairo al Filadelfia. Domani c'è il Como, la sua squadra è reduce da quattro sconfitte consecutive: "Dobbiamo mettere maggiore cattiveria e più voglia di non prendere gol, non è possibile andare sul 2-1 a Cagliari e poi perdere la partita - spiega l'allenatore - ora dobbiamo pensare più punti per invertire il trend negativo". Infine, sulla situazione in infermeria: "Sanabria ha avuto la febbre ma oggi sta meglio e si allena - gli aggiornamenti da Vanoli - così come Karamoh e Pedersen. Schuurs? Prosegue la riabilitazione a Londra con il professor Williams".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA