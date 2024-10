Il Torino si rialza, 1-0 sofferto contro il Como CRONACA e FOTO

Torino batte Como 1-0 nella nona giornata di campionato

Vanoli voleva i punti e il suo Toro gliene regala tre: contro il Como è decisiva la rete del classe 2005 Njie su regalo di Braunoder, i granata si rialzano dopo quattro tonfi di fila. Gli ospiti, però, creano tante occasioni e il migliore in campo è Milinkovic-Savic. Mancava dal 18 maggio scorso, il presidente Cairo torna allo stadio ed è accolto dai soliti cori di contestazione, che questa volta riguardano anche il dt Vagnati. Vanoli sceglie di passare a una vera e propria linea a cinque in difesa: Walukiewicz è l'esterno bloccato a destra e Lazaro ha più libertà di offendere a sinistra, in mezzo ci sono Coco, Maripan e Masina. Nel Como il grande ex Belotti, fischiatissimo dallo stadio, parte ancora dalla panchina e in attacco Fabregas conferma Cutrone con il tridente Strefezza, Paz e Fadera a supporto. Sugli spalti c'è anche Pato Henrnandez, uno degli idoli della tifoseria del Toro degli anni Ottanta, e i tifosi ospiti si prendono gli applausi per lo striscione dedicato a Gigi Meroni: "La Farfalla Granata continua a volare nel cielo biancoblu" il messaggio per il doppio ex scomparso in un incidente stradale nel 1967.

Serie A: Torino-Como

Il Toro si piazza sulla difensiva e lascia Adams e Sanabria troppo soli là davanti, il Como non rischia nulla e il tentativo di Paz non inquadra lo specchio, mentre Fadera non sfrutta la sbandata di Coco calciando addosso a Milinkovic-Savic. E' una sfida senza emozioni e con tanti errori tecnici, da segnalare solo quattro ammoniti (Strefezza, Masina, Goldaniga più Linetty per proteste) e lo stop di Roberto, che al 38' lascia il campo per un problema muscolare sostituito da Braunoder. L'unica occasione granata porta al gol di Adams lanciato da Walukiewicz, ma l'arbitro Ayroldi annulla subito per fuorigioco. Vanoli si sgola all'intervallo e cerca soluzioni dopo che il possesso palla recita 70 a 30 per il Como, il Toro rientra con Vojvoda al posto di Walukiewicz. I granata trovano coraggio e creano, con Lazaro che di testa trova la grande risposta di Audero all'ora di gioco. Gli ospiti rispondono con Strefezza e Vanja è reattivo nella respinta, così Vanoli si gioca le carte Njie e Gineitis. E' il Como, però, ad essere ancora pericoloso: Paz calcia dalla distanza, Vanja devia in corner con l'aiuto della traversa. Al 75', la svolta: Braunoder sbaglia il retropassaggio, Njie ne approfitta e, dopo aver saltato Audero, deposita in rete. Fabregas cerca il pareggio inserendo anche Belotti, il Toro chiude in affanno e viene salvato ancora da Vanja. Vanoli ritrova una vittoria che mancava da un mese, il Como rimane a quota 9.

