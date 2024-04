Serie A: Empoli-Napoli 1-0 DIRETTA e FOTO

In campo Empoli-Napoli 1-0 DIRETTA per la 33esima giornata di Serie A

Al 4' EMPOLI - Napoli 1-0 Rete di Cerri - Al primo affondo passa la squadra di casa. Gyasi entra in area servito da Fazzini, alza la testa e mette un pallone morbido in area, Cerri prende il tempo e schiaccia in rete di testa.

Khvicha Kvaratskhelia

Il Napoli riconquista Khvicha Kvaratskhelia in vista del match in casa dell'Empoli. L'esterno georgiano è tornato ad allenarsi nel gruppo dei compagni di squadra, dimostrando di aver superato i problemi di gastroenterite che lo avevano tenuto fermo. Kvaratskhelia potrà quindi essere in campo nella formazione che il tecnico del Napoli Calzona appronterà: l'obiettivo è provare a tenere aperto lo spiraglio verso la qualificazione all'Europa a sei giornate dalla fine della stagione. Kvara torna quindi in attacco con Osimhen e Politano, mentre anche contro l'Empoli sembra confermarsi titolare Zielinski, che ha ripreso il posto da Traoré, ricostituendo il centrocampo dello scorso campionato con Anguissa e Lobotka. In difesa il tecnico azzurro sa di aver recuperato Juan Jesus che farà coppia con Ostigard, visto che Rrahmani è squalificato, come anche Mario Rui. A sinistra da terzino andrà quindi Mazzocchi, visto che Olivera resta out per l'infortunio agli adduttori che sta cercando di recuperare al più presto possibile. Nonostante la pessima prestazione contro il Frosinone, Di Lorenzo e compagni provano a ritrovare le motivazioni interiori per chiudere in maniera dignitosa questa stagione in cui il Napoli è oggi ottavo e punta ora a scalare di almeno due posizioni la classifica nel finale di stagione: l'obiettivo minimo è infatti arrivare al sesto posto che garantisce l'accesso alla prossima Europa League, visto che i risultati di queste settimane stanno ormai confermando che l'Italia avrà cinque posti nella prossima Champions. L'Europa resta l'obiettivo minimo per dare al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna gli spazi di manovra per ricostruire in estate, a partire dal nuovo allenatore, una squadra che torni competitiva in Europa e in serie A.

Il tecnico dell'Empoli, Nicola

L'Empoli affronta il Napoli al 'Castellani', dopo la sconfitta di Lecce la squadra toscana cerca di muovere la classifica. Lo fa contro la squadra scudettata allenata da un ex che con Maurizio Sarri ha lasciato bei ricordi, Francesco Calzona. Il tecnico dell'Empoli Davide Nicola spiega il momento della sua squadra durante la conferenza stampa pregara: "Incontriamo i campioni d'Italia, è una grande soddisfazione farlo - sottolinea -. In questo momento siamo nella condizione di voler recuperare quel punto che abbiamo perso, a prescindere dall'avversario dobbiamo mettere tutto noi stessi. La differenza la fa la voglia di lottare". Per il tecnico, "la differenza tra il Napoli dello scorso anno e quello di questo è difficile da spiegare, perché era una macchina perfetta, con Calzona stanno facendo vedere i movimenti tipici di quel Napoli. Abbiamo cercato di studiarli a fondo". Napoli che ha tante armi a disposizione, non solo Osimhen e Kvara, ma anche Politano: "Politano è un giocatore conosciuto, aggiungerei Simeone, Raspadori - dice ancora Nicola -. Hanno tanta qualità, hanno tanti giocatori forti a disposizione anche a gara in corso. Il Napoli ha la capacità di gestire il gioco, è forte nella riaggressione, sa rischiare, è abile negli attacchi laterali e in quella della profondità. L'importante è essere convinti che con l'aiuto di reparto si può essere competitivi. Dobbiamo gasarci, avere il gusto e la voglia di giocare questa partita. Io personalmente non vedo l'ora di questa sfida". Quanto al portiere dell'Empoli Caprile, di proprietà del Napoli, che giocherà probabilmente contro il suo futuro, Nicola osserva: "Abbiamo scelto di dargli fiducia per quello che abbiamo visto in campo, gli allenamenti di Vincenzo Sicignano lo aiutano molto. Deve passare anche dall'errore, questo tipo di partite ti aiutano per crescere e maturare".

IIl tecnico del Napoli, Calzona

Domenica scorsa la vendetta contro il Frosinone, che aveva eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, non ha funzionato, ma domani la squadra azzurra ci riprova, tentando la rivincita contro l'Empoli che all'andata vinse 1-0 al Maradona. Un ko che fece capire il livello del Napoli di questa stagione e che fu anche l'ultima partita in panchina di Garcia, esonerato. Da allora la panchina è cambiata ancora con Mazzarri che ha poi lasciato il posto a Calzona, ma l'anno post scudetto è rimasto deludente: il Napoli è ottavo in classifica a due punti dall'Atalanta, che ha però giocato un match in meno, e stenta ancora a sentirsi davvero in rimonta verso almeno l'Europa League. Lo stimolo sulla carta c'è, ma va dimostrato, e Calzona questa settimana ha lavorato proprio su questo, ancora una volta nel riserbo e senza conferenza stampa alla vigilia della partita. La sfida sul campo dell'Empoli somiglia a quella contro il Frosinone (finita con un deludente 2-2), trattandosi di una squadra in lotta per evitare la retrocessione, ma che sa di poterci provare fino in fondo contro gli azzurri. Il primo obiettivo per il Napoli è finalmente riuscire a non subire gol, con un Empoli che finora è la squadra che ha segnato di meno in serie A, con 25 gol in 32 partite giocate. Ma la risposta deve arrivare dalla difesa azzurra, che finora di gol ne ha presi 40: la peggiore tra le prime dieci in campionato. La situazione per Calzona è resa ancora più complicata dagli uomini a disposizione, visto che Mario Rui e Rrahmani sono squalificati e Olivera infortunato: ci sarà quindi Di Lorenzo insieme a Juan Jesus e Ostigard, con Mazzocchi a sinistra, ma molto viene chiesto dal tecnico anche ai centrocampisti Anguissa e Lobotka, che non riescono più a fare filtro come accadeva nella scorsa stagione. Ritrovarsi resta quindi il tema caldo del Napoli, che punta a vincere per poi giocarsi lo sprint con il morale risalito nella sfida al Maradona contro la Roma, per poter continuare a sognare l'Europa. Obiettivo che sembra lontanissimo ma che il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia vuole dimostrare almeno di poter inseguire, in una città in cui in realtà si pensa poco ai punti e molto alla ricostruzione della squadra da parte di De Laurentiis, che da giugno saluterà Osimhen e avrà a quel punto 200 milioni circa a disposizione, tra vendita e introiti di quest'anno. Nel silenzio di Calzona oggi ha parlato l'ex stella azzurra Mertens, tornato a Napoli per qualche giorno di vacanza nella casa sul mare che ha tenuto: "Sono stato a Castel Volturno - ha raccontato a Prima Tivvù - e ho trovato una bella atmosfera. Anche se quest'anno non è andata come volevamo io credo ancora nella qualificazione Champions e anche loro ci devono credere. Ho visto bene i ragazzi, io ho lavorato con Calzona e credo nella filosofia dello staff".

