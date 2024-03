Anche Osvaldo lotta con la depressione, 'sono disperato'

I fantasmi della mente, le ombre della depressione, il rigetto della quotidiana pressione interna ed esterna a superare se stessi sono purtroppo un tratto comune a tanti fuoriclasse dello sport. Da Adam Peatu a Michael Phelps a Ian Thorpe, da Mark Cavendish a Gianni Bugno, da Naomi Osaka all'australiana Ashleigh Barty, ma anche campioni come Andres Iniesta o Josip Ilicic e Gianluigi Buffon, e ancor prima Paul Gascoigne, hanno dovuto fare i conti con i loro demoni. L'ultimo in ordine di tempo è Daniel Osvaldo, l'ex attaccante italo-argentino in un video pubblicato sul suo profilo Instagram racconta il difficile momento che sta attraversando.



"Devo fare alcune confessioni sulla mia vita, su alcune decisioni. Per me è difficile ma credo sia arrivato il momento perché sono abbastanza disperato e non me la sto passando bene per niente - le parole di Osvaldo, che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Roma, Inter e Juventus ed anche della nazionale - Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione che mi ha portato ad alcune dipendenze, alcol e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano".



"Quello che voglio raccontare e condividere con voi è che sto facendo un trattamento psichiatrico - dice - prendendo medicine, ho una malattia specifica, perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze, cado nell'autodistruzione e praticamente vivo solo chiuso in casa, non vado da nessuna parte, non mi interessa alzarmi dal letto, uscire dalla mia camera, mangiare. Sono caduto in dipendenze molto brutte che hanno solo peggiorato la mia depressione, mi fa soffrire non aver voglia di condividere le cose con la mia famiglia, i miei figli".

Osvaldo dice di non riconoscersi più e di non essere più la persona che tutti hanno apprezzato quando era un calciatore: "Racconto questo non per fare la vittima, per niente, ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate. Sto facendo un trattamento psichiatrico, ma è difficile uscirne, torno a cadere nelle dipendenze, e mi allontano dalla gente che amo, nel passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Questa è una persona che non riconosco".



"Mi costa molto aprirmi, uscire dalla realtà costruita nella mia testa - dice ancora tra le lacrime - È molto difficile distinguere quello che è reale e quello che non lo è. Da solo non ne esco, voglio uscirne, voglio tornare a essere quello di prima. Ora non so come uscire da questa casa, non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei soldi. Sono sempre stato un buon amico, un buon compagno, speravo di essere un buon padre".

Nel video Osvaldo sente di dovedere delle scuse alla sua famiglia ma anche alla sua ultima ex compagna, la giornalista Daniela Ballester: "Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela - conclude - Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze e spero che ora che tutti sanno ciò che sto passando mi aiutino. Chiedo di tornare quello di prima, e niente di più".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA