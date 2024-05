Whoopi Goldberg, ho offerto al Papa una parte in Sister Act 3

Whoopi Goldberg ha offerto a Papa Francesco un piccolo ruolo nella terza puntata di Sister Act. Lo ha rivelato la stessa Suor Claretta della fiction cinematografica in un'intervista al Jimmy Fallon show della tarda serata della Nbc.

Papa Francesco e' un fan, ha detto l'attrice e quando Fallon le ha chiesto se il Pontefice avesse espresso il desiderio di recitare in Sister Act 3, il sequel del film del 1993 sulla cantante Dolores Van Cartier che si converte e diventa suora, Whoopi e' sbottata in un "No, io pero' gliel'ho chiesto".

L'udienza risale all'ottobre 2003: "Erano dieci anni che cercavo di andarci, ma c'era sempre qualcosa che si metteva in mezzo", ha detto la Goldberg che si e' dichiarata una ammiratrice del Papa anche per l'apertura dimostrata verso i gay: "Volevo ringraziarlo".

All'epoca dell'udienza Whoopi aveva raccontato su Instagram di aver usato l'occasione anche per un sopralluogo del suo prossimo film per Disney +. "Immaginate Sister Act e tutte le suore in piedi che aspettano il papa che esce. Forse accadra' nel mio prossimo film. Chi lo sa? Non si puo' mai dire ma siamo in Vaticano. Che ci faccio qui? Perche' sono qui? Lo scopriremo".

