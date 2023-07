Luis Enrique allenatore del PSG, firma fino al 2025

Il PSG ha annunciato oggi la firma di Luis Enrique come allenatore fino al 2025. Lo spagnolo, ex tecnico del Barcellona e della nazionale spagnola, sostituisce Christophe Galtier, del quale è stata ufficializzata in mattinata la fine dell'incarico. "E' un nuovo ciclo, un nuovo modo di giocare, uno dei migliori allenatori del mondo, non per quello che ha vinto ma per il suo stile di gioco, offensivo", ha detto il presidente Nasser al-Khelaifi davanti ai giornalisti e al fianco dello stesso Enrique.

Se Kylian Mbappé "vuole restare, bisogna firmare un nuovo contratto, non si può lasciare libero uno dei migliori giocatori del mondo", Lo ha detto mercoledì il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Luis Enrique. Mbappé, attualmente sotto contratto fino al 2024, "ha già detto che non partirà gratis. Se qualcuno gli ha fatto cambiare idea, non è colpa mia", ha aggiunto Al-Khelaifi.