Impianto super, l'Udinese modello allo Stadium Business Summit

(ANSA) - UDINE, 30 GIU - La storia dell'Udinese e del suo terreno di gioco sono stati presi a modello a The Stadium Business Summit di Manchester, in Inghilterra, principale evento annuale in materia di impiantistica.

Al centro dell'attenzione il case history dell'impianto dell'Udinese, il secondo di proprietà della storia in Italia e diventato riferimento a livello globale in termini di modernità, comfort e sostenibilità ambientale.

A rappresentare l'Udinese Magda Pozzo che ha portato l'esperienza del club bianconero. Tra le società presenti il Manchester City che ha appena realizzato lo storico "Treble", Brighton, Southampton e Leicester, oltre a eccellenze di altri sport come l'Eurolega del basket e prestigiose franchigie NBA come i Golden State Warriors e i Los Angeles Clippers ma anche manager di impianti americani come il Mercedes Benz Stadium di Atlanta.

Pozzo, tra le altre cose, ha sottolineato l'ecosostenibilità dello stadio che, grazie alla partnership con Bluenergy, usa solo energia da fonti rinnovabili e, fino ad ora, ha risparmiato oltre 3.500 tonnellate di Co2, con l'Udinese che ambisce a farlo diventare il primo impianto totalmente green d'Italia.

"Avere uno stadio moderno, location ideale di eventi, in grado di stimolare sinergie commerciali e, soprattutto, green è un plus fondamentale per proiettare l'Udinese nel futuro grazie anche al completamento del progetto stadio 2.0, la digitalizzazione e all'organizzazione di una partita a impatto zero", ha commentato Magda Pozzo. (ANSA).