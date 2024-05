MotoGp: Martin vince a Le Mans e allunga, beffa Bagnaia

E' Jorge Martin il protagonista del fine settimana del gran premio di Francia, quinta prova del motomondiale. A Le Mans lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole position e vinto ieri la Sprint race, oggi si è aggiudicato il gran premio ed ha ultriormente incrementato il suo vantaggio in classifica generale con 38 punti su Bagnaia e 40 su Marquez e Bastianini.

Alle spalle dello spagnolo della Ducati Pramac, Marc Marquez (con la Ducati del team Gresini) che con un sorpasso all'ultima curva ha relegato Francesco Bagnaia al terzo posto.

E dire che il torinese era partito bene, portandosi subito in testa e restando al comando per 21 dei 27 giri, tallonato da Martin che al giro 21 lo ha sorpassato per poi involarsi verso la vittoria; Bagnaia è stato poi superato nel finale anche da Marquez, protagonista di una gara in rimonta. Bagnaia si è dovuto accontentare del podio e avrà altre occasioni di rifarsi, magari già dalla prossima gara in Catalogna. Quarto posto per la Ducati di Enea Bastianini, che ha dovuto scontare una penalità in gara per un attacco mal portato ad Aleix Espargaro. Quinto Maverick Vinales con l'Aprilia, sesto per un ottimo Fabio Di Giannantonio e settimo Franco Morbidelli, mentre il pubblico di casa ha sofferto per il ritiro dell'idolo di casa, Fabio Quartararo. Ultimo posto per Luca Marini.

"Oggi sono stato il migliore. Sono molto contento - ha commentato a fine gara Martin - La moto era perfetta, voglio ringraziare il team per questo. Nonostante qualche caduta la squadra l'ha preparata alla perfezione. Fare doppietta qui a Le Mans è fantastico". Nonostante la beffa finale Bagnaia è comunque soddisfatto: "Ci ho provato, ho dato tutto, ho cercato di gestire dalla partenza ma gli altri due negli ultimi due giri avevano qualcosa in più - le sue parole - Sono contento di aver concluso la gara dopo due stagioni in cui non ci ero riuscito.

Il risultato è piuttosto buono considerando come è andata ieri. Oggi sono contento, ora pensiamo alla prossima gara e sono sicuro che potremo andare ancora meglio". Naturalmente soddisfatto Marc Marquez: "E' stata una bellissima rimonta. Partivo dal 13/o posto, c'ho messo un po' a recuperare. Il passo c'era - ha commentato a fine gara -. Per cinque giri ho provato a passare Pecco, lui staccava forte, poi all'ultimo c'ho provato, lo sapete, sono fatto così…". In Moto 2 vittoria di Sergio Garcia. All spalle del pilota spagnolo del team MT Helmets completano la tripletta delle moto Boscoscuro, Ai Ogura (MT Helmets) e Alonso Lopez (SpeedUP). Una vittoria che permette allo spagnolo di conquistare la testa della classifica generale sfruttando il contemporaneo quarto posto di Joe Roberts, ora a sette punti da Garcia. Tra i primi dieci anche Aldeguer, Arbolino (ottavo), Arenas e Guevara. In Moto 3, invece, vittoria di David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team) che ha battuto il suo principale rivale nella lotta per il titolo mondiale Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) che ora ha un solo punto di vantaggio. Il podio è completato dal terzo posto di Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

