A Roma fuori anche Djokovic, Tabilo agli ottavi

Anche Novak Djokovic viene eliminato dagli Internazionali d'Italia. Il n.1 dell'Atp, e quindi del ranking mondiale, esce al terzo turno contro Alejandro Tabilo in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Il tennista cileno approda così agli ottavi.

Il campione serbo dopo la sconfitta non ha escluso che l'episodio della borraccia che lo ha colpito in testa possa avere influito sulla sua prestazione: "Non lo so, devo verificarlo, ma potrebbe essere" , ha detto. "La condizione era diversa - ha proseguito -. Ho fatto un allenamento semplice, non sentivo niente, ma non stavo nemmeno come le altre volte. Oggi, sotto forte stress, è stato piuttosto brutto, non in termini di dolore, ma in termini di equilibrio. Non avevo alcuna coordinazione. Ero un giocatore completamente diverso da quello di due sere fa. Devo fare controlli medici e vedere cosa sta succedendo".

