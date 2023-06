Calcio: l'Arsenal offre oltre 120 mln per Rice del West Ham

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - L'Arsenal ha presentato una terza offerta del valore di 105 milioni di sterline (oltre 120 milioni di euro) per il centrocampista del West Ham e dell'Inghilterra Declan Rice. Come riporta la Bbc, i Gunners si erano visti rifiutare già due offerte per il 24enne centrocampista dopo perchè inferiori ai 100 milioni di sterline richiesti dal West Ham che ieri ha respinto anche un'offerta da 90 milioni di sterline del Manchester City, vincitore del Treble, sempre per Rice, il cui contratto scade nel 2024.

Passando al Newcastle - scrive la Bbc - dopo Tonali dal Milan potrebbe arrivare anche James Maddison dal Leicester, già corteggiato la scorsa estate. Il club inglese però dopo i tanti soldi investiti per Tonali dovrà fare il punto prima di un'altra grande mossa di mercato per il fair play finanziario.

Sempre secondo la Bbc, il Bayern Monaco è pronto a fare un'offerta più importante per l'attaccante del Tottenham e dell'Inghilterra Harry Kane.

Il club bavarese ha fatto un'offerta di 70 milioni di sterline per il 29enne capitano dell'Inghilterra, ma ora i campioni della Bundesliga dovrebbero ora lanciare un'ulteriore offerta per poter completare il trasferimento.

Kane è in scadenza la prossima estate ed è cercato anche dal Real Madrid all'inizio di questa estate e dal Manchester United.

(ANSA).