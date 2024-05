Serie A: Torino-Milan 2-0 DIRETTA e FOTO

Torino-Milan 2-0 DIRETTA per la 37esima giornata di campionato

GOL

Al 40' TORINO-Milan 2-0! Rete di Ilic. Ripartenza del Torino, Pellegri si difende dall'aggressione di Bennacer e apre a destra per Bellanova, cross immediato e colpo di testa perfetto di Ilic che batte Sportiello. Raddoppio granata nel tripudio dell'Olimpico.



Al 26' TORINO-Milan 1-0 Rete di Zapata. Linetty apre a sinistra per Rodriguez che pesca Zapata a centroarea, l'incornata precisa del colombiano porta in vantaggio i granata.

LA VIGILIA

"Il triennio è stato fantastico, l'Europa sarebbe la ciliegina: siamo vicini a Napoli e Fiorentina e deve girarci bene, ma mi aspetto una maggiore unione per l'ultima in casa": il tecnico del Torino, Ivan Juric, presenta la sfida contro il Milan con la sua squadra che spera ancora di agguantare un posto nelle coppe internazionali. "Buongiorno e Zapata hanno un attaccamento pazzesco, vogliono esserci a tutti i costi - dice sulla situazione dei due big acciaccati - e al momento direi che ce la fanno: in attacco può giocare anche Pellegri, è entrato benissimo a Verona e ha fatto anche gol". E sui giovani, con Dellavalle e Savva che hanno esordito al Bentegodi: "Faremmo del male a loro se pensassimo che sono pronti per la serie A, bisogna scegliere la strada giusta per loro ma hanno grandi qualità" conclude Juric in conferenza stampa.



