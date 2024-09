Sophia Loren per i suoi 90, 'l'amore tra noi conta'

(di Chiara Venuto) Non possiamo sapere come abbia iniziato la sua giornata Sophia Loren, fresca dei suoi novant'anni. Ma sappiamo com'è finita: con l'abbraccio di parenti e amici tra il The Space Cinema Moderno e la terrazza dell'hotel Anantara Palazzo Naiadi a piazza della Repubblica, a Roma.

Un compleanno blindatissimo: la diva non si è fatta vedere, entrando da un accesso secondario. Grazie ai suoi invitati, però, a due passi dalla stazione Termini si è creata una passerella inedita, tanto che sembrava di essere su un red carpet. Tra i primi avvistati Al Bano, seguito poi da Alessandra Mussolini e famiglia. Dunque Ferzan Ozpetek e 'zia' Mara Venier, per cui Loren "è la più grande, la più meravigliosa, la più 'normale'". E, ancora, da Zubin Mehta ad Aurelio De Laurentiis, passando per Christian De Sica, Trudie Styler, Claudia Gerini, Margareth Madè, Franco Nero, Nancy Brilli, Gigi D'Alessio e così via. A farle gli auguri dal palco, Enrico Lo Verso, Ferzan Özpetek, Laura Delli Colli, Ibrahim Gueye.

Una volta dentro, l'intramontabile diva è stata accolta da un lungo, caloroso applauso. Il figlio, Edoardo Ponti, commosso ha letto un discorso dal palco, una dedica alla madre. "Tu sei una luce che questo paese porta come una torcia in giro per il mondo e che tutti noi portiamo nei nostri cuori - ha detto - La luce della dignità e del coraggio che brilla attraverso il tuo esempio di non aver mai rinnegato o dimenticato le tue radici e di non aver mai permesso a un'altra luce, quella dei riflettori, di rubarti l'identità".

All'attrice è arrivato anche un riconoscimento unico nel suo genere, una chiave dorata con il suo nome impresso e la forma degli studi di Cinecittà. Appunto, la 'Chiave di Cinecittà', unica nel suo genere, consegnatale dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, e la presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia. Un omaggio voluto da MiC, Cinecittà e Archivio Luce.

"Il vantaggio dell'età è che non possiamo perdere tempo con cose inutili. Una serata come questa è troppo corta - ha detto Loren, dopo i ringraziamenti - Una serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, i miei amici, i miei collaboratori.

Quest'amore tra noi conta. Queste amicizie sono la vita. Il fatto che abbiamo pianto insieme, abbiamo riso insieme, ballato insieme e questa sera possiamo anche brindare insieme. E se c'è un regalo che mi volete fare, un dono è di celebrare non solo me, ma tutti noi che siamo ancora qui".

In chiusura, la proiezione dell'episodio "Pizze a credito", tratto dal film "L'oro di Napoli" (1954) di Vittorio De Sica nella nuova versione restaurata in 4K da Luce Cinecittà e Filmauro, presentata in prima mondiale in preapertura dell'ultima Mostra del cinema di Venezia. Poi, il momento di festa sulla terrazza dell'albergo, con una vista magnifica sulla città eterna illuminata.

Ma non sono solo le stelle a festeggiare Sophia Loren. Tra i suoi fan anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in mattinata le ha mandato un messaggio: "Desidero farle pervenire gli auguri più sentiti - ha scritto - uniti al ringraziamento della Repubblica per la sua straordinaria carriera di interprete cinematografica, contrassegnata dall'attribuzione di numerosi e prestigiosissimi riconoscimenti nazionali e internazionali".



