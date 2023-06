Champions: Inzaghi, bellissima sensazione, ce la giochiamo

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "E' una bellissima sensazione, non vogliamo fermarci, vogliamo giocarci questa finale nel migliore dei modi": così ai microfoni di Sky Sport Simone Inzaghi alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City.

"City favorito? E' la squadra piu forte al mondo - ha aggiunto il tecnico dell'Inter - però siamo 11 noi e 11 loro, abbiamo fatto un percorso fantastico e siamo qui a giocarci le nostre carte. Ci vorrà tantissimo cuore e tantissima testa per rimanere sempre in partita". (ANSA).