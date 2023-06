Milan: è ufficiale, Paolo Maldini lascia

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Il Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel vlub, "con effetto dal 5 giugno 2023", spiega la società nel pomeriggio di martedì 6.

"Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni", si legge nella nota diffusa dal club, "con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il coach della prima squadra, riportando direttamente all'amministratore delegato". (ANSA).