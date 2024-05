Conference: in campo Bruges-Fiorentina 1-0 DIRETTA

In campo Bruges-Fiorentina 1-0 DIRETTA

TRAVERSA DI KOUAME al 36' ! La punta calcia al volo dal limite, parte bassa del legno e sfera che rimbalza sulla linea!

BRUGGE - Fiorentina 1-0 al 20'! Rete di Maxim De Cuyper. Inserimento centrale dell'esterno che viene premiato dal cross perfetto di Vanaken. Qualificazione ora in paritá.

Ricordiamo che la partita é stata anticipata a oggi, mercoledì, a causa della festa della Processione del Santo Sangue a Bruges.

Brugge e Fiorentina si sono incontrati per la prima volta in una partita ufficiale nel match di andata: i Viola sono stati ripresi due volte nel punteggio, riuscendo tuttavia poi a spuntarla per 3-2.

I toscani hanno tentato 31 tiri (10 in porta) contro i cinque (tre nello specchio) dei belgi Italiano si affida a Belotti, a centrocampo Mandragora in coppia con Arthur, Kouamé dal primo minuto al posto dell'infortunato Sottil. Milenkovic torna in difesa, Dodó preferito a Kayode. Brugge molto offensivo, Odoi da mediano potrebbe scalare in difesa per una linea a tre con Sabbe e De Cuyper piú avanzati. Thiago da prima punta, alle sue spalle Scorsa e Jutglá.

La formazione della FIORENTINA: (4-2-3-1), Terracciano - Dodó, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi - Arthur, Mandragora - Nico Gonzalez, Beltran, Kouame - Belotti.

BRUGGE (4-2-3-1), Mignolet - Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper - Odoi, Vetlesen - Skoras, Vanaken, Jutglà - Thiago.



