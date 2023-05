Torino: Lazaro infortunato, non ci sarà con l'Inter

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Juric perde Lazaro per la partita di sabato con l'Inter, decisiva per alimentare le speranze di acciuffare la Conference League. Il difensore granata ha riportato una lesione, tra il primo e il secondo grado, del muscolo grande adduttore della coscia destra", come hanno rivelato gli accertamenti strumentali.

A proposito di Lazaro nei prossimi giorni le dirigenze di Torino e Inter dovranno sedersi intorno ad un tavolo per discutere del suo futuro. Il difensore austriaco, infatti, era stato prelevato in prestito con diritto di riscatto durante la scorsa estate e adesso attende di capire quali saranno le mosse della società di Urbano Cairo. (ANSA).