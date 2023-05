Sindaco Lo Russo, spero Torino torni presto centrale nel calcio

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Il Torino "si è comportato benissimo quest'anno, per gli obiettivi che aveva. Mi complimento con mister Juric, ha motivato la squadra e le ha dato un bel gioco, ora mi auguro che riesca a entrare anche in Europa". Così il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, di fede juventina, nella diretta radiofonica con radio Juke box e radio Gtt.

"Per la Juventus invece è stata una stagione deludente ma di certo non ha giovato l'altalena in classifica, - ha sottolineato - quel salire per i risultati sul campo e poi scendere per le sentenze della giustizia sportiva. Credo - ha aggiunto Lo Russo - che ci sarà adesso un'operazione di rinnovamento nell'ottica di costruire una squadra competitiva".

"Da sindaco e da appassionato di calcio - ha concluso - spero che Torino possa tornare ad avere quella centralità nel calcio di qualche anno fa". (ANSA).