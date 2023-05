Playoff serie B: andata semifinali, Cagliari-Parma 3-2

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Vittoria in rimonta per il Cagliari nella semifinale di andata dei playoff di serie B. Sotto di due gol la formazione di Claudio Ranieri ha battuto il Parma 3-2.

Emiliani avanti di due gol nel primo tempo grazie alle reti di Benedyczak e Sohm. Nel secondo tempo la reazione del Cagliari che riapre il match grazie alla rete di Luvumbo al 23', poi su rigore arriva il pari di Lapadula. Nel finale è ancora Luvumbo ad andare in gol e regalare la vittoria ai sardi. La gara di ritorno è in programma sabato 3 giugno alle ore 20.30. (ANSA).