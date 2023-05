Manovra stipendi:caso Juve, conclusa l'udienza al Tribunale Figc

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - È terminata l'udienza presso il tribunale federale nazionale della Figc per il caso Juve sulla manovra stupendi. All'uscita i legali bianconeri non hanno rilasciato dichiarazioni. L'avvocato Maurizio Bellacosa si è limitato a dire "attendiamo le pubblicazioni" in riferimento alla decisione del Tfn sulle possibilità di patteggiamento tra la Juventus è la procura federale. (ANSA).