Europa League: Mourinho, 'Dybala ci sarà'

"Dybala ci sarà". Così José Mourinho ha risposto a una domanda sulla presenza o meno dell'argentino domani in campo contro il Siviglia. Il tecnico della Roma non ha però specificato in che momento, se dall'inizio o meno, il n.21 sarà in campo. Una battuta anche sul suo futuro: "Sì, ho già parlato con i miei due capitani. Quando ciò sarà reso pubblico non lo so, domenica finisce il campionato e io vado in vacanza". Sul Siviglia: "è un avversario di grande livello e grande esperienza, ma se vogliamo provare a vincere questa partita dobbiamo stare anche noi ad alto livello".

"Meritiamo di giocare questa finale - prosegue - sta arrivando il momento, abbiamo lavorato per questo negli ultimi giorni e per stare nelle condizioni di lottare per questo titolo. Il percorso è stato lungo e diverso dal nostro avversario perchè gli avversari dalla Champions e noi abbiamo fatto 14 partite per arrivare qui e senza dubbio lo meritiamo. Siviglia favorito? Mendilibar lo dice, e lo rispetto. Ma la storia non gioca".



"Del mio futuro ho risposto a una domande dei miei due capitani: punto". Cosi' Jose' Mourinho, alla vigilia della finale di Europa League col Siviglia, e' tornato a parlare dell'ipotesi di non dar seguito all'ultimo anno di contratto con la Roma, la prossima stagione. "Addio dopo la finale? Se qualcuno ha qualche domanda simile a questa, va fatta a Mendilibar perchè lui non ha contratto e sembra che la sua situazione sia più complicata della mia...". ha poi aggiunto il tecnic portoghese, a proposito di un parallelo con l'addio all'Inter dopo la conquista della Champions 2010. "C'è tanta differenza rispetto alla situazione con l'Inter, con il Real Madrid era tutto fatto. Ora io ho zero contatti con altri club e per questo stiamo parlando di una situazione completamente diversa. Ma io non conto: contiamo noi. Domani giochiamo noi, noi, noi...". "Io ho parlato con i miei due capitani che vengono qua - ha aggiunto il tecnico della Roma Mourinho parlando del proprio futuro -, mi hanno fatto una domanda molto simile alla tua. A loro ho risposto in modo molto obiettivo. Ma non voglio che loro rispondano perché è una cosa tra me e la squadra. Loro sanno quello che penso".