Calcio: Barone, De Laurentiis-Italiano? Non capiamo certe voci

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - ''Se De Laurentiis ci ha chiamati per Italiano? Non capisco da dove escono queste voci. Noi rispettiamo Spalletti che è l'allenatore campione d'Italia e ha fatto una grandissima stagione. Per il resto non voglio entrare su questo argomento''. Lo ha detto Joe Barone a margine della manifestazione 'Inside the sport' oggi al Museo del Calcio, a Coverciano.''Abbiamo sempre creduto in Italiano e lo abbiamo sempre sostenuto anche quando i risultati non arrivavano avendo fiducia in lui e nel gruppo - ha proseguito il direttore generale della Fiorentina - Così siamo riusciti con il lavoro di tutti a raggiungere due finali: ora ci aspetta quella di Conference che definirà anche il nostro futuro''. Barone ha poi annunciato che giovedì lui e il presidente viola Rocco Commisso accoglieranno tutti gli agenti del calcio italiano al Viola Park per mostrare la struttura e ''per parlare del nostro decalogo sui procuratori. Io e Rocco siamo qui da 4 anni e siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo, per noi sarebbe importante valorizzare i giocatori italiani, cresciuti qui, seguendo le regole sugli stipendi e sugli ammortamenti e premiando chi investe sui giovani. Ci preme anche la questione dei conti in regola, perché la Fiorentina le tasse le ha pagate tutte.

Bisogna seguire e rispettare le regole, cosa che noi facciamo alla perfezione''. (ANSA).