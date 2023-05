Il Barcellona festeggia Busquets e Alba, l'Espanyol in B

(ANSA) - BARCELLONA, 28 MAG - E' l'ultima partita al Camp Nou per Jordi Alba, che non trattiene le lacrime, e Sergio Busquets, che sorride e poi, a fine partita, viene sollevato e lanciato in aria dai compagni. Sono due giocatori che hanno fatto la storia del club e ora andranno via, e i compagni li 'celebrano' con un 3-0 al Maiorca frutto della doppietta di Ansu Fati e di un gol di Gavi, due 'gioielli' del vivaio. E arriva anche il 26/o 'clean sheet' della stagione per Marc-Andre ter Stegen, che quindi eguaglia il record della Liga stabilito da Francisco Liano del Deportivo La Coruna del 1993-'94.

A rovinare parzialmente la festa blaugrana arriva l'infortunio a Baldé, che dovrà rimanere fermo per due mesi e quindi salterà le finali di Nations League con la nazionale spagnola.

Ora, dopo 66 anni, il mitico stadio del quartiere di Les Corts chiuderà per almeno un anno e mezzo a causa dei lavori di rifacimento e il Barça traslocherà all'Olimpico del Montjuic.

Al Metropolitano di Madrid si giocava invece la sfida per il terzo posto tra Atletico e Real Sociedad, vinta 2-1 dalla squadra di Simeone. Ma sorride anche la Real basca, perché la sconfitta del Villarreal, 2-1 con il Rayo Vallecano, regala alla squadra di San Sebastiàn la certezza del quarto posto e quindi della partecipazione alla Champions League.

In coda retrocede l'altra squadra di Barcellona, l'Espanyol, che pareggia 2-2 con il Valencia, risultato che non serve a evitare la caduta nella 'Segunda Division'. (ANSA).