Calcio: Zaccheroni è uscito dall'ospedale

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Alberto Zaccheroni ha lasciato l'ospedale Marconi di Cesenatico. L'allenatore, 70 anni, era caduto in casa lo scorso 10 febbraio, riportando una grave trauma cranico. In un primo momento era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Bufalini di Cesena, quindi ha sostenuto un mese di riabilitazione.

Secondo quanto ha spiegato lo stesso Zaccheroni, è caduto tenendo la cagnolina in braccio. Ha fatto sapere di stare "benino" ed ha ringraziato i medici della terapia intensiva dell'ospedale di Cesenatico. (ANSA).