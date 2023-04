Campionati esteri: il clou è Liverpool-Arsenal, Klopp in bilico

Prosegue il terremoto sulle panchine illustri dei top club europei: dopo l'addio di Nagelsmann al Bayern, sostituito da Tuchel, terzo cambio al Chelsea. Dopo Tuchel anche Potter è stato esonerato (a consolarlo un quinquennale milionario), ed è tornato a Stamford Bridge come traghettatore Lampard. La prossima a saltare potrebbe essere la panchina di Klopp, specie se il Liverpool perdesse male la sfida in casa con l'Arsenal, clou del fine settimana europeo. L'altro big match è in Bundesliga, col Friburgo che attende il Bayern dopo averlo eliminato in Coppa di Germania. In Portogallo si gioca Benfica-Porto.

INGHILTERRA: l'Arsenal prosegue a passi felpati verso il titolo, che manca da 19 anni. Arteta ci spera, ma deve fare i conti con Guardiola, col Man City che è a -8 e una gara da recuperare. Mancano turni e c'è la sfida diretta all'Etihad il 26 aprile. Ecco perché è basilare fare punti domenica con un Liverpool in profonda crisi, con Klopp che ha messo in panchina perfino Salah. I Reds sono stati travolti dal Man City che avrà un turno facile col Southampton. Il Tottenham senza più Conte è a pari punti con Newcastle e Man United nella corsa agli altri due posti Champions, ed ha il compito più arduo ricevendo lo splendido Brighton di De Zerbi nella sfida tutta italiana con il reggente Stellini. Le altre due sono favorite contro Everton e Brentford. L'irriconoscibile Chelsea ritrova in panchina Lampard e prova a riprendere la marcia in casa dei Wolves, ma il suo bilancio è fallimentare: con due campagne acquisti stellari ha vinto 10 gare ma ne ha perse altrettante.

Venerdì 7 aprile: 13.30 Man United-Everton, 16 Brentford-Newcastle, Tottenham-Brighton, Wolves-Chelsea, 18.30 Southampton-Man City.

Domenica 9 aprile: 17.30 Liverpool-Arsenal.

SPAGNA: Il Barcellona continua a dominare la Liga e il vantaggio di +12 sul Real è ormai incolmabile. Ma i tifosi blaugrana masticano amaro per i rovesci in coppa. Dopo il tracollo in Champions ed Europa League c'è stato il tonfo in Coppa di Spagna. Il Real ha stravinto al Camp Nou per 4-0 con una tripletta di Benzema e, in attesa dei quarti di Champions col Bayern, Ancelotti vuole onorare l'impegno col Villarreal. Il Barca cercherà riscatto nel posticipo col Girona, favorito anche l'Atletico col Rayo mentre il Real Sociedad cerca di consolidare il quarto posto ospitando il Getafe.

Venerdì 7 aprile: 21 Siviglia-Celta. Domani: 18.30 Real Sociedad-Getafe, 21 Real-Villarreal.

Domenica 9 aprile: 16.15 Betis-Cadice, 18.30 Almeria-Valencia, 21 Rayo-Atletico.

Lunedì 10 aprile: 21 Barcellona-Girona.

GERMANIA: dopo il trionfo col Dortmund il tonfo nei quarti di Coppa col Friburgo. Inizio in chiaroscuro sulla panchina del Bayern per Tuchel. I campioni per uno scherzo del calendario devono giocare di nuovo col Friburgo che è in piena corsa Champions, stavolta in trasferta. Non sarà un turno facile neanche per il Borussia Dortmund che riceve l'Union Berlino. Il terzo incontro di vertice, tra le squadre in corsa per l'Europa, è Leverkusen-Francoforte. Più facile il compito del Lipsia in casa dell'Hertha.

Sabato 8 aprile: 15.30 Dortmund-Union Berlino, Leverkusen-Francoforte, Friburgo-Bayern, 18.30 Hertha-Lipsia.

FRANCIA: è per forza di inerzia che il Psg sta vincendo l'ennesima Ligue1. I parigini, che probabilmente a fine stagione divorzieranno da Messi, dopo il flop in Champions hanno perso due gare di fila in campionato, ma sono sempre a +6 sulle inseguitrici. Il Psg ha un impegno di medio livello in casa del Nizza. Continua il testa a testa per il secondo posto tra Lens e Marsiglia, appaiate, che hanno partite facili con Strasburgo e Lorient. Più interessante la sfida tra Lione e Rennes, che hanno nel mirino l'Europa.

Venerdì 7 aprile: 21 Lens-Strasburgo.

Sabato 8 aprile: 17 Angers-Lilla, 21 Nizza-Psg. Domenica 9: 13 Lione-Rennes, 17.05 Nantes-Monaco, 20.45 Lorient-Marsiglia.



Partite più importanti degli altri campionati europei.

In Olanda il dominatore Feyenoord (+8 su Ajax e Psv) dopo gli incidenti nella gara di coppa con l'Ajax ospiterà domenica alle 20 l'Rkc, prima di ricevere la Roma in Europa League. In Portogallo il Benfica, avversario dell'Inter, avrà il big match col Porto (ma ha un vantaggio di 10 punti) oggi alle 19. Gioca invece domenica alle 19 lo Sporting in casa del Casa Pia, prima di concentrarsi sulla sfida con la Juve. In Polonia il Lech Poznam, avversario della Fiorentina, ospiterà il derby col Warta domani alle 20.