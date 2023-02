Roma e Fiorentina agli ottavi di Europa e Conference League

Il 'Gallo' canta, la 'Joya' rifinisce e Roma esulta. I giallorossi ribaltano l'1-0 a favore del Salisburgo della partita d'andata con un 2-0 conquistato tutto nel primo tempo e difeso fino al 90'. Per questo agli ottavi dell'Europa League vola la squadra di Mourinho che chiude in un Olimpico da brividi, che osanna Belotti e Dybala, protagonisti della rimonta con i risprttivi gol. Ma tutta la Roma gioca una partita senza errori, costringendo da subito il Salisburgo a snaturarsi e iniziando la partita con un conservativo 4-4-2. Mourinho decide di non rinunciare dall'inizio a Dybala e Pellegrini, lasciando in panchina Abraham. Scelta premiata dai primi 45' dei giallorossi che, nonostante un match con molti falli e nervoso, riescono ad andare negli spogliatoi sul 2-0. Prima Belotti in tuffo di testa e al terzo gol in Europa League, poi Dybala lanciano la Roma verso la qualificazione con due azioni fotocopia e gli assist di uno Spinazzola formato Europeo. Prima, però, la 'Joya' ci aveva provato già due volte, trovando la traversa e l'opposizione di Kohn, la stessa nella quale si è imbattuto anche Pellegrini con un tiro da fuori. Nella ripresa i giallorossi rientrano con gli stessi undici, mentre Jaissle prova ad aggiungere qualità con Sucic per Kjaergaard, ma solo nei primi 10' del secondo tempo riesce a spaventare la Roma che, con il passare dei minuti, riguadagna metri preziosi di campo, nonostante lo 'Special One' faccia le prime sostituzioni solo una volta superato l'80', inserendo Karsdorp e Wijnaldum per Zalewski e Pellegrini. Jaissle prova ad aumentare il peso dell'attacco anche con gli ingressi di Gloukh, Koita e Sesko, ma senza risultati. E le occasioni migliori restano comunque quelle della Roma che impegna Kohn con un tiro da fuori area di Cristante. Al triplice fischio, infatti, è la squadra di Mourinho ad esultare, chiudendo anche con gli ingressi di Abraham ed El Shaarawy e gli applausi di un Olimpico ancora sold out che dedica al 'Gallo' Belotti e a Dybala la standing ovation. Dopo anche tutti gli altri compagni sotto la Sud per festeggiare il passaggio del turno. La Roma domani non sarà testa di serie al sorteggio e per questo affronterà chi agli ottavi ci è arrivato, chiudendo la fase a gironi al primo posto. Arsenal, Betis, Fenerbahçe, Ferencváros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Union Saint-Gilloise: sono le squadre che potrebbero essere pescate oggi all'ora di pranzo al sorteggio, con il pericolo numero uno che restano i 'Gunners', primi in classifica in Premier League.



La Fiorentina batte 3-2 (1-2) in casa lo Sporting Braga, nella partita di ritorno dei Playoff della Conference League di calcio, e conquista la qualificazione per gli ottavi di finale del torneo. All'andata, in Portogallo, i viola si erano imposti per 4-0.