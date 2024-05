Motogp: Martin vince la Sprint in Francia, Bagnaia fuori

Jorge Martin con la Ducati Pramac si conferma re delle Sprint Race e vince la gara breve del GP di Francia della classe MotoGP. Secondo posto per Marc Marquez con la Ducati del team Gresini: lo spagnolo, partito 13mo, è stato autore di una grande rimonta. Terzo Maverick Vinales con l'Aprilia. Quarto Enea Bastianini con la seconda Ducati ufficiale. Bagnaia è uscito di scena al terzo giro per un problema tecnico.

"Innanzitutto sono felicissimo. Il passo è stato eccezionale. Il mio obiettivo era andare in fuga dalla partenza. Domani la gara sarà lunga ed il meteo sarà imprevedibile. Intanto godiamoci questa vittoria". Jorge Martin commenta così la vittoria nella Sprint Race al Gp di Francia. Lo spagnolo domani partirà in pole, ma mette in guardia sulla possibilità che si corra sul bagnato a causa delle previsioni che danno temporali in arrivo sul circuito di Le Mans.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA