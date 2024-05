Djokovic scherza, selfie e autografi con il casco VIDEO

Tutto passato per Novak Djokovic, dall'arrabbiatura allo spavento per la borraccia che ieri lo ha colpito al volto dopo che aveva vinto la gara d'esordio sul centrale. Catalogato come un incidente, il tennista serbo questa mattina si è presentato regolarmente al campo 5 per l'allenamento fissato alle 13 e ha deciso di scherzarci su.

Entrando si è fermato a firmare autografi e scattare selfie, ma a spiccare, oltre il sorriso, è il caschetto da ciclista indossato. Un modo ironico per evitare altri incidenti come quello di ieri.

Ma ormai è acqua passata per il n.1 del mondo.

Video Internazionali: borraccia in testa, lieve ferita a Djokovic

