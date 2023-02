Ausilio "a Inzaghi critiche eccessive, l'Inter ha vinto"

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - "Io certe cose non le capisco. E' un'Inter che sta facendo e a differenza di altri abbiamo vinto qualcosa". Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, arrivando all'Hotel Gallia per la serata benefica "United for Ukraine", punge i rivali e difende Simone Inzaghi dalle critiche dei tifosi.

"Siamo consapevoli e motivatissimi - aggiunge in riferimento alla gara di mercoledì contro il Porto in Champions League -.

Trovo che l'Inter abbia fatto un percorso in tutte le competizioni perfetto. Se c'è una squadra che sta facendo tanti punti è straordinario il lavoro del Napoli, noi siamo in linea con una stagione fatta bene e positiva". (ANSA).