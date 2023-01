Serie A: Monza-Sassuolo 0-1 DIRETTA

13' GOL! Monza-SASSUOLO 0-1! Rete di Ferrari! Calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Traorè, con una strana traiettoria a mezza altezza sul primo palo dove Frattesi prova a concludere ma manca la sfera, con quest'ultima che arriva in zona Ferrari che la mette in porta con un colpo di ginocchio, spiazzando Di Gregorio.



Le formazioni

Il Monza scende in campo con un 3-4-1-2: Di Gregorio – Izzo, Marlon, Caldirola – Birindelli, Machin, Pessina, Carlos Augusto - Ciurria – Caprari, Petagna.

Il Sassuolo si dispone con un 4-3-3: Pegolo – Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio – Frattesi, Obiang, Traorè Hj. – Berardi, Defrel, Laurienté.