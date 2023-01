Coppa Italia: Spezia a Bergamo con i nuovi acquisti in campo

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 GEN - L'impegno di Coppa Italia contro l'Atalanta può diventare l'occasione per vedere all'opera i nuovi acquisti di gennaio per lo Spezia di Luca Gotti. La necessità di far rifiatare i pilastri della squadra, reduce dall'importante successo sul campo del Torino, e la vicinanza con la sfida alla Roma (domenica al Picco alle 18) suggeriscono un turn over piuttosto corposo tra i liguri nella trasferta a Bergamo.

In difesa è sicuro di un posto Nikolaou, squalificato in campionato, che dovrebbe ritrovare accanto a sé Kiwior che ha riposato al Comunale. Per il ruolo di terzo centrale forte la candidatura del bulgaro Hristov. A centrocampo la tentazione è la prima maglia da titolare per Esposito, arrivato una settimana fa dalla Spal, insieme all'esperienza di Ekdal e a uno tra l'ex di turno Kovalenko e Zurkowski. Cambi alle viste anche sugli esterni, con Moutinho, portoghese arrivato dagli Orlando City, e Ferrer idee per le corsie. In avanti andrà in panchina lo stakanovista Nzola, sempre utilizzato in campionato nelle prime 18 giornate, mentre Verde dovrebbe trovare minuti per raggiungere la forma migliore dopo l'infortunio. Accanto a lui Gyasi, con Maldini pronto a partita in corso.

Spezia che ha raggiunto i quarti di finale della Coppa Italia per quattro volte nella propria storia, l'ultima volta due anni fa ai danni della Roma. Arrivati in città in queste ore i giovani Raimonds Krollis (2001) e Tio Cipot (2003), ultime trattative portate a termine dal direttore tecnico Eduardo Macia. Svolte le visite mediche, saranno ufficializzati nei prossimi giorni. (ANSA).