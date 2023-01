Italiano: "A Roma sarà dura, ma la Fiorentina è molto carica"

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Contro la Roma per cercare di allungare la striscia di risultati ottenuta nelle ultime 9 sfide ufficiali: 7 vittorie e appena una sconfitta, il 13 novembre scorso in casa del Milan. "Sappiamo che, contro i giallorossi, sarà per noi un banco di prova di difficoltà elevatissima - ha dichiarato l'allenatore dei viola, Vincenzo Italiano - ma ho visto i ragazzi carichi, concentrati, consapevoli che dobbiamo crescere e migliorare, la speranza è di riuscire a metterle tutto in pratica domani". L'ultimo successo esterno in campionato per i viola risale al 6 novembre, al 2-0 a Marassi contro la Sampdoria, mentre contro una big l'ultimo è stato nella scorsa stagione, 3-2 a Napoli il 10 aprile 2022. "Giocare all'Olimpico non è mai facile, è uno stadio che spinge e trascina sempre giocatori e allenatore - ha evidenziato il tecnico dei viola, rispondendo dai canali ufficiali alle domande di quattro tifosi -. Quanto alla Roma è una squadra forte, con fisicità e qualità, piena di talento e grandi giocatori, una delle sei-sette squadre che in Italia lotta per i primi posti e una delle più pericolose in Europa sulle palle inattive.

Insomma, sarà dura. Non bastasse, abbiamo dovuto preparare questa partita in pochi giorni, ma ormai è una costante.

Comunque, c'è voglia da parte di tutti di fare bene e vediamo domani come risponderemo". Per questa sfida contro Mourinho, battuto a maggio al Franchi per 2-0, Italiano ha convocato 24 giocatori: nell'elenco figura Terracciano, assente in Coppa Italia per infortunio (se partirà in panchina tocca a Gollini), manca ancora Saponara (fastidi a una caviglia) oltre a Cabral, Sottil, Martinez Quarta e Mandragora, alle prese con i rispettivi infortuni. Molti i dubbi che l'allenatore scioglierà in extremis: in attacco duello fra Jovic e Kouamé per il ruolo di prima punta. In dubbio fra panchina e impiego dal 1' Nico Gonzalez sempre accostato al Leicester, annunciati fra i titolari Milenkovic, Biraghi, Bonaventura fresco di prolungamento al 2024 e Amrabat il quale ha ricevuto, come confermano le immagini su Instagram, la visita nel Centro sportivo del principe del Marocco, Moulay Hicham, cugino di I grado di re Mohammed VI. (ANSA).