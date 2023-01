Omaggio Osservatore a Vialli, 'Ha fatto gol anche con il suo male'

Anche l'Osservatore Romano rende omaggio a Gianluca Vialli. "Faceva gol anche con quel 'compagno' indesiderato": è il titolo di un articolo che ripercorre non solo le gesta del campione ma anche e soprattutto il modo con il quale ha affrontato la sua malattia. Ricorda anche la sua visita all'ospedale Bambino Gesù di Roma, quando commentò: "E io dovrei lamentarmi?".

Poi il giornale del Papa racconta il rapporto tra Vialli e la fede. E conclude: "La sua vita è stata il gol più bello dolorosamente sudato e con un gran 'tifo'. No, non è stata una sconfitta".