Calcio: Spagna, il Real Madrid cade sul campo del Villarreal

(ANSA) - VILLARREAL, 07 GEN - Il Real Madrid, a pari punti con il Barcellona in vetta alla Liga con 38 punti, ha perso l'occasione di prendere temporaneamente il comando perdendo 2-1 in casa del Villarreal, nonostante un gol di Karim Benzema dal dischetto al 60'. Domenica il Barcellona avrà dunque la possibilità di allargare il gap se riuscirà a vincere sul prato dell'Atletico Madrid.

Un clamoroso errore di recupero di Ferland Mendy e una mano di David Alaba in area hanno causato le reti di Yeremi Pino (47') e Gerard Moreno (63', su rigore), sinonimo della seconda sconfitta stagionale del Real in campionato. Di fronte a un Real un po' titubante in avvio di partita, il "sottomarino giallo" ha giocato senza complessi, minacciando dall'inizio il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois. (ANSA).