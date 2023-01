Pelé, il Santos ha deciso: non ritirerà la maglia numero 10

Il Santos ha deciso: non ritirerà la maglia con il numero 10 per onorare la memoria di Pelé. Due giorni fa il club aveva deciso di sospenderne l'uso in attesa di una decisione definitiva da parte del Consiglio, ma ora il presidente Andrés Rueda ha spiegato di aver cambiato idea. Lo ha fatto, secondo quanto riferiscono i media del network Globo, citando un'intervista di O Rei del 2017 in cui lo stesso Pelé rispondeva con un deciso "No" alla domanda se fosse favorevole all'idea che la maglia numero 10 del Santos fosse ritirata.

"Quindi la questione è chiusa - le parole di Rueda - e io non la sottoporrò all'attenzione del Consiglio, la volontà di Pelé sarebbe stata questa".