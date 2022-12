Infantino: "Questo Mondiale ha unito, grazie Qatar"

(ANSA) - DOHA, 16 DIC - "Questo Mondiale ha mostrato una forza di coesione enorme: la Fifa ringrazia tutti coloro che sono stati coinvolti, il Qatar, i volontari: hanno resto questa edizione la migliore di sempre". E' il bilancio di Gianni Infantino, presidente Fifa, all'antivigilia della finale Argentina-Francia. "Il calcio e' diventato veramente globale - ha aggiunto Infantino, come riporta Bbc online - come dimostra la prima squadra africana in semifinale. Abbiamo avuto la prima donna arbitro. Oltre tre milioni di spettatori allo stadio, 5 miliardi dvanti alla tv. L'atmosfera è stata gioiosa. Un successo incredibile" (ANSA).